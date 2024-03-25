Alev hapse, Pembe mezara! İzleyiciler yıkılacak... Kızılcık Şerbeti Pembe öldü mü? Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde yürekler ağza geldi. Alev ve Pembe arasında çıkan kavgadan sonra Pembe merdivenlerden yuvarlandı.

ensonhaber.com

Cuma günlerinin reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti, her hafta izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

Son bölümlerde Alev ve Pembe arasında artan gerginlik faciayla sonuçlandı. Dizinin son bölümünde olanlar oldu.

Evin bahçesinde birbirine giren Pembe ve Alev arasında itişmeler başladı. Herkes Alev diye beklerken, darbeyi alan Pembe oldu.

Pembe, merdivenlerden yuvarlandı. Milyonların aklında aynı soru: Pembe öldü mü?

Pembe öldü mü?

Aynı evde yalayan Pembe ve Alev’in sonu faciayla bitti. Çıkan tartışma sonucu merdivenlerden yuvarlanan Pembe, gözü kapalı bir şekilde yerde kaldı.

Pembe’nin ölme ihtimali sosyal medyada tartışma yarattı. Pembe’yi destekleyenler üzülürken, başına gelenleri hak ettiğini düşünenler de vardı.

Yere yığılan Pembe’nin ölüp ölmeyeceği ise 29 Mart Cuma günü yayınlanacak olan yeni bölümde belli olacak.