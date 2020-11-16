Alevlere Karşı filmi oyuncuları kimler? Alevlere Karşı filmi konusu nedir?

Bu akşam yayın akışında olan Alevlere Karşı filmi izleyiciler ile buluşacak Alevlere Karşı konusu ve Alevlere Karşı oyuncaları kimdir araştırılıyor.

2019 yılı yapımı Alevlere Karşı filminin yönetmen koltuğunda Tony Chan oturuyor. Aksiyon ve dram türlerinde olan film hakkında detaylar merak ediliyor

. Alevlere Karşı konusu nedir, hangi kanalda ve saat kaçta tüm detaylar haberimizde...

ALEVLERE KARŞI (THE BRAVEST) FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çin'deki bir petrol boru hattında yaşanan patlama sonrası şehir büyük zarar görmüştür. Fakat asıl tehlike patlama sonrası oluşan yangın, sülfür dolu kazanlara ulaşırsa ortaya çıkacaktır.

Alevler bu kazanlara ulaşırsa, 20 atom bombası gücünde bir patlama yaşanacağı düşünülmektedir. Şehrin itfaiye ekibi büyük patlamayı engellemek için alevlere karşı mücadeleye girer.

ALEVLERE KARŞI FİLM OYUNCULARI

Xiaoming Huang

Jiang Du

Zhuo Tan

ALEVLERE KARŞI FİLMİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Alevlere Karşı filmi oyuncu kadrosu ve konusu yeniden gündemde. Bu akşam ATV yayın akışında olan Alevlere Karşı filmi saat 20.00 ve 00.55'te yayınlanacak.