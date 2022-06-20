Aleyna Kalaycıoğlu ayna karşısında taytıyla poz verdi! 'Yansıman harika..'

Survivor yarışmasından sonra gündemden düşmeyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun sosyal medya paylaşımı olay oldu. Taytıyla paylaşım yapan Aleyna, kusursuz fiziğini bir kez daha gözler önüne serdi.

1998 yılında Bursa'da dünyaya gelen ve 10 yaşına kadar Yalova'da yaşayan Aleyna Kalaycıoğlu, annesi ve babasının ayrılığından sonra kardeşi ve annesiyle İstanbul'a taşındı.

İstanbul'da eğitimine devam eden Kalaycıoğlu, burada dil eğitimini de tamamladıktan sonra ABD'de Uçak Mühendisliği eğitimi aldı.

11 senedir voleybol oynayan aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alan 1.70 boyundaki Aleyna, yeni bir maceraya atıldı.

Bu macerasına TV8 ekranlarının en beğenilen yarışması Survivor 2021'de başlayan Kalaycığlu, tavırlarıyla izleyicilerin beğenisini topladı.

Gönüllüler takımında verdiği mücadelelerin ardından 24 Haziran 2021 tarihinde açıklanan SMS oylamasıyla hayallerine veda eden Aleyna, yarışmada seslendirdiği şarkıyla sesinin güzelliğini de ortaya koymuştu.

Survivor Aleyna olarak hafızalara kazınan Kalaycıoğlu, yarışmanın ardından sözlerini Oğuzhan Koç'un yazdığı yapımcılığını da Berkay'ın üstlendiği 'Bedelini Ödedim' şarkısıyla müzik dünyasına atıldı.

Mest etti

Survivor'dan sonra ünlenen Aleyna, sosyal medya paylaşımlarıyla kendinden söz ettirmeye başladı.

Son olarak instagram hesabından paylaşım yapan Kalaycıoğlu, ayna karşısında verdiği taytlı pozuyla görenleri hayran bıraktı.

Paylaşımıyla takipçilerinin beğeni yağmuruna tuttuğu Aleyna, gündemden düşmeyecek gibi duruyor..



