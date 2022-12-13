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    Aleyna Kalaycıoğlu iyice açıldı, dantelli vücut çorabıyla poz verdi! 'Gülşen'e mi özendin'

    Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun son pozları sosyal medyayı yaktı geçti. Takipçilerinden peş peşe yorum geldi.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 10:41
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    Aleyna Kalaycıoğlu iyice açıldı, dantelli vücut çorabıyla poz verdi! 'Gülşen'e mi özendin'

    Survivor'ın ardından sahnelere atılan Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medyadaki kareleriyle adından söz ettiriyor.

    Şarkıcı Sinan Akçıl ile aşk yaşayan Aleyna Kalaycıoğlu, spor kariyerini bırakıp müzikten devam ediyor.

    "Beceremedin" şarkısıyla dillere dolanan Kalaycıoğlu sahne performanslarıyla dikkat çekerken, Instagram hesabındaki son paylaşımı gündem oldu.

    "Şöhret oldukça açıldın" yorumları alan ünlü isim, tercih ettiği iddialı ve cesur kıyafetiyle beğeni topladı.

    İç çamaşırlı poz

    1998 doğumlu Aleyna Kalaycıoğlu, giydiği dantelli vücut çorabıyla poz verdi.

    Takipçilerinin beğenisine sunduğu karelerle damga vuran Kalaycıoğlu, iç çamaşırını da gizlemedi.

    Fiziği ve güzelliğiyle binlerce beğeni ve yorum alan Aleyna Kalaycıoğlu'nu eleştiren takipçileri de oldu.

    Kimisi "Güzellik," "İnanılmazsın", "Deniz kızı gibisin" yorumu yaparken, kimi de fazla açık bulduğunu dile getirdi.

    İşte o pozlar...

    Aleyna Kalaycıoğlu iyice açıldı, dantelli vücut çorabıyla poz verdi! Gülşen e mi özendin #1

    Aleyna Kalaycıoğlu iyice açıldı, dantelli vücut çorabıyla poz verdi! Gülşen e mi özendin #2


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