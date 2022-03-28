Aleyna Kalaycıoğlu kırmızı dantelli bikinisiyle şezlong şov yaptı! 'Ayak tabanları çok iyi be'

Aleyna Kalaycıoğlu kırmızı dantelli bikinisiyle şezlong şov yaptı! 'Ayak tabanları çok iyi be'

Survivor 2021 sezonuna damga vuran isimlerden Aleyna Kalaycıoğlu, All Star birleşme partisi için Dominik'e uçtu. Adaya ayak basar basmaz bikinisini giyen Kalaycıoğlu, art arda pozlar verdi.

TV8'in sevilen yarışması Survivor'ın 2021 sezonunda yarışan ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

2020 Survivor'daki performansıyla göz dolduran Aleyna Kalaycıoğlu, yeni bir maceraya atılarak sözlerini Oğuzhan Koç'un yazdığı yapımcılığını da Berkay'ın üstlendiği 'Bedelini Ödedim' şarkısıyla müzik dünyasına adımını attı.

Asıl mesleği uçak mühendisliği olan genç isim, pop sanatçısı olma yolunda ilerliyor.

Hayatına dair kesitleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Kalaycıoğlu, son olaral Survivor All Star 2022 birleşme partisi için Dominik'e uçtu.

553 bin takipçili Instagram hesabından paylaştığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken Aleyna Kalaycıoğlu, bu paylaşımlarına hemen bir yenisini daha ekledi.

ALEYNA'DAN CESUR DOMİNİK POZLARI

Kırmızı dantelli bikinisini giyip şezlonga serilen Aleyna Kalaycıoğlu, fiziğini adeta sevenlerinin beğenisine sundu.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun seksi pozuna takipçileri kayıtsız kalamadı.

Kalaycıoğlu'nun pozlarının altına "Dominik'i yaktın", "Kontrolümü kaybettim", "Ayak tabanların mükemmel" gibi yorumlar yağdı.

İşte Dominik pozları...