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    Aleyna Kalaycıoğlu pembe taytıyla güneş banyosu yaptı, görenin nutku tutuldu! 'Akıllara zararsın'

    Survivor'ın ardından müzik hayatına atılan Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 10:39
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    Aleyna Kalaycıoğlu pembe taytıyla güneş banyosu yaptı, görenin nutku tutuldu! 'Akıllara zararsın'

    Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

    Müzik kariyerine adım atan Kalaycıoğlu, "Bedelini Ödedim" şarkısının ardından "Beceremedin" ile adını duyurdu.

    Asıl mesleği uçak mühendisliği olan genç isim, pop sanatçısı olma yolunda ilerliyor.

    Şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl ile aşk yaşayan Aleyna Kalaycıoğlu, magazin radarına da girdi.

    Aleyna Kalaycıoğlu pembe taytıyla güneş banyosu yaptı, görenin nutku tutuldu! Akıllara zararsın #1

    Fiziğiyle büyüledi

    Öte yandan 554 bin takipçili Instagram hesabından paylaştığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken Aleyna Kalaycıoğlu, son karesiyle görenleri mest etti.

    Fiziği ve güzelliği ile beğeni toplayan Aleyna Kalaycıoğlu, pembe taytıyla boydan poz verdi. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan ünlü isim, takipçilerinden tam not aldı.

    Kalaycıoğlu'na "Lolita", "Bu nasıl güzellik", "Güzeller güzeli" tarzında yorumlar geldi.

    Aleyna Kalaycıoğlu pembe taytıyla güneş banyosu yaptı, görenin nutku tutuldu! Akıllara zararsın #2

    Aleyna Kalaycıoğlu pembe taytıyla güneş banyosu yaptı, görenin nutku tutuldu! Akıllara zararsın #3

    Aleyna Kalaycıoğlu pembe taytıyla güneş banyosu yaptı, görenin nutku tutuldu! Akıllara zararsın #4

    Aleyna Kalaycıoğlu pembe taytıyla güneş banyosu yaptı, görenin nutku tutuldu! Akıllara zararsın #5

     


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