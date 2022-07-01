Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Survivor şampiyonu olamayan Batuhan'a şok gönderme!

Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Survivor'da şampiyonluğa ulaşamayan Batuhan Karacakaya'ya olay gönderme! Aleyna'nın bu paylaşımı olay oldu..

Survivor'ın eski isimlerinden olan Aleyna Kalaycıoğlu şampiyon olamayan Batuhan Karacakaya'ya bir göndermede bulundu.Aleyna'nın bu hareketi Survivor severler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Survivor 2021'de 7. olarak elenen Batuhan yaptığı açıklamalarda elenmesinin sebepleri arasında Aleyna Kalaycıoğlu'nun engelli kardeşi üzerinden duygu sömürüsü ile oy toplamaya çalıştığını iddia etmişti.Bu senede yarı finalde elenen Batuhan'a bir tweet atarak göndermede bulunan Aleyna Kalaycıoğlu Batuhan'ı tiye aldı.

Aleyna Kalaycıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Birileri yine benim yüzümden şampiyon olamadı sanırım :)" ifadelerine yer verdi.Bu tweete Batuhan'ın destekçileri büyük tepki gösterdi.