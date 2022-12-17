Aleyna Tilki cesur hemşire kostümüyle nefes kesti! 'Bizi de muayene et güzelim'

Aleyna Tilki cesur hemşire kostümüyle nefes kesti! 'Bizi de muayene et güzelim'

Klip çekiminden kareler yayınlayan popçu Aleyna Tilki'nin hemşire kostümü ile verdiği pozlar beğenildi.

14 yaşında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılan Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla milyonlara adını duyurdu.

Magazin gündeminden asla düşmeyen Aleyna Tilki, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Şarkıları kadar açıklamaları ve paylaşımları ile de gündeme gelen Tilki, son pozuyla ortalığı karıştırdı.

"Tanırım İntiharı" adlı yeni single çıkartan ünlü popçu, hemşire kıyafeti giydi.

Hemşire Aleyna

Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunan Aleyna Tilki, hemşire kostümüyle kamera karşısında cesur pozlar verdi.

22 yaşındaki Aleyna Tilki'nin iddialı kareleri, takipçilerini mest etti.

Tilki'ye "Hemşirelik yakışmış", "Bizi de muayene et", "Hemşire hanım" yorumları geldi.