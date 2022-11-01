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    Aleyna Tilki cesur pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti! 'Keşke giyinmeyi denesen'

    Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Aleyna Tilki son paylaşımı ile yok artık dedirtti.
    • 01.11.2022 - 22:18
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 22:22
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    Aleyna Tilki cesur pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti! 'Keşke giyinmeyi denesen'

    Aleyna Tilki sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısını çıkaran genç şarkıcı cesur pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

    Londra'ya giden Aleyna Tilki instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlar ile takipçilerini adeta ikiye böldü. Aleyna Tilki'nin son paylaşımına binlerce yorum yapıldı.

    Aleyna Tilki'nin takipçilerinin beğenisine sunduğu fotoğraf birçok tepki alırken bazı takipçileri ise genç şarkıcıya övgü dolu yorumlarda bulundu. Aleyna Tilki paylaşımına "Yeni şarkımı sevdiniz mi? Londrada fotoğraf çekiminden selam" notunu ekledi.

    Aleyna Tilki'nin bu pozuna takipçileri "Keşke giyinmeyi denesen", "Hiç yakıştıramadım", ve "Ne gerek var bu kadar açılmaya" tarzı yorumlar yaptılar.

    İşte Aleyna Tilki'nin son instagram paylaşımı;

    Aleyna Tilki cesur pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti! Keşke giyinmeyi denesen #1


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