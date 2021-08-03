Aleyna Tilki de tartışmalara katıldı! Milyonlara sitem etti: Ülkeyi bölmeyin artık...

Aleyna Tilki de tartışmalara katıldı! Milyonlara sitem etti: Ülkeyi bölmeyin artık...

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarının ardından başlatılan yurtdışı yardım çağrısı, ünlüler dünyasını da ikiye böldü. Şarkıcı Aleyna Tilki de yaşanan tartışmalar nedeniyle sitem etti.

Türkiye'nin birçok bölgesinde ortaya çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Yaşananlara seyirci kalmak istemeyen milyonlarca vatandaş da sosyal medya hesapları üzerinden yardım çağrısında bulunuyor.

'Help Turkey' ve 'Global Call' içerikli yurtdışı yardım çağrısı, ünlü isimlerin de katılımıyla dünyaya yayıldı.

Öyle ki dünyaca ünlü sanatçılar, kendi hesaplarından paylaşımlar yaparak Türkiye'ye destek çağrısında bulundu.

ÜNLÜ İSİMLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Ancak bu yardım çağrısı, ünlüler dünyasını ikiye böldü. Bazı ünlüler, yurtdışı yardım çağrısının Türkiye'yi acziyete düşürdüğünü dile getirdi.

Bazı ünlüler ise insanların, hayvanların ve doğanın perişan olduğunu söyleyerek başka ülkelerden yardım istemenin acizlik belirtisi olmadığını savundu.

Yaşanan tartışmalar sonrası genç şarkıcı Aleyna Tilki'den de bir tepki geldi.

''KİMSE KİMSEYE KARIŞMASIN''

Geçtiğimiz günlerde, yangınla mücadele eden ekiplere su ve ayran taşırken kaza yaparak hayatını kaybeden Şahin Akdemir için hatıra ormanı yaptırma kararı alan Tilki, yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.

21 yaşındaki şarkıcı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yardım çağrıları nedeniyle birbirlerine tepki gösteren herkese sitemde bulundu.

Tilki, yaptığı paylaşımda, ''Herkesin kafasında dogmalar var. Siyaset adı altında ülkem paramparça oldu. Böylesine vatanımız toprağımız zarar görürken bile bölünüyoruz. Kimse kimsenin yardım çağrısına ya da tam tersi düşüncesine karışmasın lütfen. Enerjinizi duanızı temizleyin. Dogmaları unut, doğanı hatırla..'' ifadelerini kullandı.

''ÜLKEYİ BÖLMEYİN ARTIK''

Genç şarkıcı, paylaşımının devamında, ''Yardım çağrısı yapılması gerektiğini düşünen yapsın, Yapılmaması gerektiğini düşünen yapmasın. Bölmeyin ama ülkeyi artık... Bi bütün olalım ve tek amacımız ülkemizin iyileşmesi olsun.....'' dedi.