Şarkıları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Tilki, bu kez file çoraplı pozuyla nefes kesti.

2000'li doğumlu olduğu bilinen 22 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Genç şarkıcı, son olarak ingilizce şarkısına çektiği klibiyle takipçilerden olumlu ve olumsuz pek çok eleştiri almıştı. Tilki, bu kez file çoraplı paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Aleyna Tilki'den file çoraplı poz!

Konyalı bir babanın kızı olarak Konya'da dünyaya gelen ve Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla ilk kez tanınan Tilki, 2016 yılında Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı parçasıyla akıllara yer etmişti.

2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klibi haline gelen Cevapsız Çınlama sonrası "Sen Olsan Bari" ile Türkiye'de listelerde 1 numaraya oturmuştu.

2019'da dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group ile anlaşma imzalayan ve ardından İngilizce albüm yapan isim, 2021 yılında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrol oynamıştı.

Tilki, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Instagram'da 3 milyon takipçiye sahip olan genç isim, file çoraplı pozuyla takipçilerini büyüledi.

Takipçilerden yorum yağdı!

"Real love" şarkısının 1. yılını kutlayan şarkıcının file çoraplı ve mini etekli pozuna takipçilerden binlerce yorum ve beğeni yağdı.

"Tamam anladık, kalçan var"

Tilki'nin pozuna karşılık bir takipçinin ise "Tamam anladık, kalçan var" yorumunda bulunması dikkat çekti.