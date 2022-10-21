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    Aleyna Tilki göbeği açık pozuyla büyüledi! "Yaş aldıkça güzelleşiyorsun"

    Sosyal medya paylaşımları ve şarkılarıyla sık sık gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, konuşulmaya devam ediyor. Tilki, bu kez göbeği açık pozuyla takipçilerden beğeni topladı.
    • 21.10.2022 - 17:39
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    Aleyna Tilki göbeği açık pozuyla büyüledi! 'Yaş aldıkça güzelleşiyorsun'

    22 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak ingilizce şarkısına çektiği klibiyle takipçilerden pek çok olumlu ve olumsuz eleştiri alan isim, bu kez göbeği açık paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

    Aleyna Tilki'den göbeği açık poz!

    Konyalı bir babanın kızı olduğu bilinen genç isim Konya'da dünyaya gemiştir.  Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla şöhret olan Tilki, 2016 senesinde Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" isimli parçasıyla akıllara yer etmişti.

    Aleyna Tilki göbeği açık pozuyla büyüledi! 'Yaş aldıkça güzelleşiyorsun' #1

    2016 yılında Türkiye'de en çok izlenen video klibi haline gelen Cevapsız Çınlama şarkısı sonrası "Sen Olsan Bari" şarkısı ile Türkiye'de listelerde 1 numaraya olmuş ve şöhret basamaklarını gitgide tırmanmıştı.

    Aleyna Tilki göbeği açık pozuyla büyüledi! 'Yaş aldıkça güzelleşiyorsun' #2

    Tilki, 2019'da dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group ile anlaşma imzalamış ve sonrasında İngilizce albüm yapmıştı. Tilki, 2021 yılında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrol oynayarak oyunculuğa da atılmıştı.

    Aleyna Tilki göbeği açık pozuyla büyüledi! 'Yaş aldıkça güzelleşiyorsun' #3

    Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam eden genç şarkıcı, Instagram'da 3 milyon takipçiye sahip. Tilki, son olarak göbeği açık pozuyla takipçilerini büyüledi.

    Aleyna Tilki göbeği açık pozuyla büyüledi! 'Yaş aldıkça güzelleşiyorsun' #4

    Takipçilerden yorum yağdı!

    Bir markanın depresyona dair çektiği reklam filminde rol alan ismin göbeği açık ve eşofmanlı pozuna takipçilerden binlerce yorum ve beğeni yağdı.

    Aleyna Tilki göbeği açık pozuyla büyüledi! 'Yaş aldıkça güzelleşiyorsun' #5

    "Yaş aldıkça güzelleşiyorsun"

    Tilki'nin pozuna karşılık bazı takipçiler "Bu güzellik halis mi?"," Yaş aldıkça güzelleşiyorsun" yorumlarında bulundu.

    Aleyna Tilki göbeği açık pozuyla büyüledi! 'Yaş aldıkça güzelleşiyorsun' #6

     

    Aleyna Tilki göbeği açık pozuyla büyüledi! 'Yaş aldıkça güzelleşiyorsun' #7


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