Aleyna Tilki ile Demet Akalın arasında gerilim tırmanıyor! 'Şaklaban' göndermesi ortalığı karıştırdı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yeni klibinde robotla evlenen Aleyna Tilki’ye ''Şaklaban'' göndermesi yaptı. Genç popçu da Demet ablasına ''İçi geçmiş'' şeklinde cevap verdi. İşte detaylar...

Bir dönem aralarından su sızmayan Aleyna Tilki ve Demet Akalın arasındaki gerilim giderek artıyor.

İkili arasında 'dünya starı' polemiği bitti derken bu kez hakarete taşınan yeni bir tartışma alevlendi.

Akalın'ın, "Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor." sözleri sonrası birbirine giren ikili, bu kez Tilki'nin yeni klibi sonrası karşı karşıya geldi.

Demet Akalın, klibinde robotla evlenen Aleyna Tilki'ye "Şaklaban" göndermesi yaptı. Genç popçudan cevap gecikmedi.

EVLENİYORUM DEDİ, ROBOTLA EVLENDİ

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından düğün davetiyesi paylaşmış ve evleneceğini söylemişti. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıkmıştı.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, ''Sır'' adından bir şarkı yayınladı. Şarkının lansmanı ise ilginç anlara sahne oldu.

Lansmanda genç şarkıcı Aleyna Tilki, bir robotla evlendi. Ünlü sanatçının nikah şahitleri ise Ersay Üner ve Cemalcan Can Seven oldu.

AKALIN'DAN ''ŞAKLABAN'' GÖNDERMESİ

Aleyna Tilki'nin bu reklam çalışmasını diline dolayan eski dostu ve ablası Demet Akalın'dan 'şaklaban' göndermesi geldi.

Instagram hesabından "Bi Daha Bi Daha" şarkısını paylaşan Demet Akalın, "Hiçbir şaklabanlığa gerek kalmadan büyük şarkı yapmak. Sinan Akçıl teşekkürler lordum!" diyerek Akçıl'a teşekkür edermiş gibi yapıp Aleyna Tilki'ye göndermeda bulundu.

ALEYNA'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Tilki de bunun üzerine "Burda pop dünyasının içi geçmiş heralde. Hayatımın en sürreal ve eğlenceli lansmanını yaptım düğün konseptiyle. Lady Gaga etten kıyafet giyince kimse garipsemiyor. Ben robotla evlenince buradaki herkes şok" cevabı verdi.

DÜNYA STARI TARTIŞMASI

İngilizce şarkısı Retrograde ile dünyaya açılacağı yönünde açıklamalarda bulunan Aleyna Tilki, kendisine destek vermeyen kişilere sitem etmişti.

Aleyna'nın açıklamalarının ardından Demet Akalın, geçen günlerde sunuculuğunu yaptığı programda konuştu.

Akalın, yaptığı konuşmada, "Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. Kimse bana destek olmuyor demiş, biz destek olsak ne olacak? Bize kimse destek olmadı. Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum. Ben dünya starı olacağım deyip 3 sene sonra çocuk dizinde başrol oldu" ifadelerini kullanmıştı.

"BEN DÜNYA STARI OLANA KADAR TAKİPTEYİM"

Bu konuşmnın ardından Demet Akalın'ı takipten çıkaran Aleyna Tilki, "Ben dünya starı olana kadar takipteyim." demişti.

Demet Akalın'a göndermelerine devam eden Tilki, "Kim ne demiş bakmıyorum bile. Yalnız çalıştığım ekip Grammy aldı, beni eleştirenler asıl onu konuşsunlar!" ifadelerini kullanmıştı.