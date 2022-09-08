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    Aleyna Tilki mini etekli pozlarıyla instagramı salladı! 'Abartıyorsun artık'

    Genç şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından paylaştığı birbirinden iddialı pozlar ile dikkatleri üzerine çekiyor..
    • 08.09.2022 - 17:23
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 17:31
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    Aleyna Tilki mini etekli pozlarıyla instagramı salladı! 'Abartıyorsun artık'

    Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki cesur pozları ile sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Son instagram paylaşımı olay yaratan Aleyna Tilki beğeni topladı.

    Bir reklam filmi için kamera karşısına geçen Aleyna Tilki mini eteğiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.Ünlü şarkıcının pozları kısa sürede binlerce beğeni topladı.

    Geçtiğimiz günlerde paylaştığı iç çamaşırlı pozları büyük yankı uyandıran genç şarkıcı cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

    Özel hayatıylada sıkça magazin gündemini meşgul eden Aleyna Tilki sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

    İşte Aleyna Tilki'nin mini etekli gündem olan son paylaşımı..

    Aleyna Tilki mini etekli pozlarıyla instagramı salladı! Abartıyorsun artık #1

    Aleyna Tilki mini etekli pozlarıyla instagramı salladı! Abartıyorsun artık #2

    Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin bazı instagram paylaşımları şu şekilde..

    Aleyna Tilki mini etekli pozlarıyla instagramı salladı! Abartıyorsun artık #3

    Aleyna Tilki mini etekli pozlarıyla instagramı salladı! Abartıyorsun artık #4

    Aleyna Tilki mini etekli pozlarıyla instagramı salladı! Abartıyorsun artık #5

    Aleyna Tilki mini etekli pozlarıyla instagramı salladı! Abartıyorsun artık #6

    Aleyna Tilki mini etekli pozlarıyla instagramı salladı! Abartıyorsun artık #7


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