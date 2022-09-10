Aleyna Tilki sütyensiz pozlarıyla instagramı salladı! 'Hiç giyinmemişsin'

Aleyna Tilki sütyensiz pozlarıyla instagramı salladı! 'Hiç giyinmemişsin'

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Aleyna Tilki'nin son paylaşımı gündem oldu..

Aleyna Tilki özel hayatı ve iddialı pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında yer alıyor.Genç şarkıcı sosyal medyada yine gündem olacak pozlarını paylaştı.

Son zamanlarda Rapçi Uzi ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına devam ediyor.

Sık sık bir araya gelen ikilinin aşk yaşadığı iddiası uzun zamandır sosyal medyada gündemde bulunuyor.

Özel hayatının yanı sıra paylaştığı cesur pozlar ilede dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki'nin instagramda 3 milyon takipçisi bulunuyor.Şarkıcının son olarak paylaştığı pozlar büyük beğeni topladı.

İşte Aleyna Tilki'nin son instagram kareleri;