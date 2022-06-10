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- 'Kezban diyenlere bak' Aleyna Tilki ve Serel Yereli'nin Londra pozları...
'Kezban diyenlere bak' Aleyna Tilki ve Serel Yereli'nin Londra pozları...
Yakın arkadaş olan Aleyna Tilki ve Serel Yereli, İngiltere'de bir araya geldi.
- Haber Merkezi
- 10.06.2022 - 21:07
- Güncelleme : 10.06.2022 - 21:53
Şarkıcı Serel Yereli, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
İki yıldır Londra'da yaşayan Yereli, son zamanlarda cesur sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine geliyor.
Yakın arkadaşı Aleyna Tilki, Yereli'yi ziyarete gitti.
Geçtiğimiz aylarda Türk kızları için "kezban" yorumu yaparak eleştiri oklarının hedefi olan ikili, sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Tilki ve Yereli'den pozlar
Londra'dan poz veren Tilki ve Yereli, o kareleri Instagram'dan yayınladı.
İkilinin iddialı paylaşımları sonrası "Ateş ile barut yan yana" yorumu yapıldı.