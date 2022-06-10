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'Kezban diyenlere bak' Aleyna Tilki ve Serel Yereli'nin Londra pozları...

'Kezban diyenlere bak' Aleyna Tilki ve Serel Yereli'nin Londra pozları...

Yakın arkadaş olan Aleyna Tilki ve Serel Yereli, İngiltere'de bir araya geldi.