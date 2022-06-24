Aleyna Tilki yine coştu, arabada bikinili pozunu paylaştı! 'Abdest aramızdan ayrıldı'

Şarkıcı Aleyna Tilki, arabada bikinili verdiği pozlarıyla sosyal medyayı ikiye böldü.

14 yaşında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılan Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla milyonlara adını duyurdu.

Yurt dışında da projelerine devam eden genç popçunun hayali bir dünya starı olmak.

Şarkıları kadar açıklamaları ve paylaşımları ile de gündeme gelen Tilki, son pozuyla ortalığı karıştırdı.

Arabada bikini giydi

Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunan Aleyna Tilki, bikini ile kamera karşısında cesur pozlar verdi. Ancak arabada olması dikkat çeken kısmı oldu.

22 yaşındaki Aleyna Tilki'nin bikinili kareleri, takipçilerini de ikiye böldü.

Bazı takipçiler ünlü popçuyu eleştirirken, beğeni ve yorum sayıları da hayli yüksek...

Kimisi, "İyice sapıttın", "Anormalleştin" derken, kimisi de "Çok güzelsin", "Fizik be" yorumlarını yazdı.

İşte Aleyna Tilki'den Instagram'ı sallayan o kare...