Aleyna Tilki'den şaşırtan doğum günü paylaşımı: 'Zamana ve takvimlere inanan birisi değilim' Hem sosyal medya paylaşımları hem de şarkılarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Aleyna Tilki, bugün 23. yaşına girdi. Tilki'nin annesi Havva Öztel, kızının doğum gününü kutladı. Genç şarkıcıdan ise doğum günü hakkında şaşırtan bir paylaşım geldi.

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sürekli gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay depremi sonrası bölgeye yardıma giderek depremzedelerle paylaşım yapan isim, 28 Mart günü 23. yaşına girdi.

Aleyna Tilki'den doğum günü paylaşımı

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla ünlenen ve Konyalı bir babanın kızı olarak Konya'da dünyaya gelen genç isim, 2016 yılında Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" isimli parçasıyla ekranlarda tanınmıştı. Şöhret basamaklarını yavaş yavaş tırmanan Tilki, o dönemden itibaren şarkılarıyla gündeme gelmeye devam etti.

Türkiye'de 2016 senesinde en çok izlenen video klibi haline gelen Cevapsız Çınlama şarkısının sonrasında "Sen Olsan Bari" şarkısını yayınlayan Aleyna Tilki, Türkiye'de listelerde 1 numaraya yükselmişti.

Dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group ile 2019 senesinde anlaşma imzalayan Tilki'nin yaptığı İngilizce albüm de çokça konuşulmuştu.

"Zamana ve takvimlere inanan birisi değilim"

28 Mart 2000 tarihinde dünyaya gelen Aleyna Tilki, bugün 23. yaşına girdi. Instagram hesabı üzerinden doğum günlerine inanmadığını açıklayan Aleyna Tilki, "Bugün doğum günüm. Ben zamana ve düzenin toplumu yönetmek için geliştirdiği takvimlere inanan birisi değilim." dedi.

"Ama dünyaya gelişimizi kutlamak için düzende bir gün belirlenmiş ve bu yüzden kendi doğumumu kutluyorum." diye devam eden Tilki, "Aslında hep kutlamak lazım. Doğum, ölüm kadar anlamlı." ifadelerini kullandı.