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    Aleyna Tilki'den sperm bankasıyla ilgili olay açıklama...Yoksa anne mi oluyor?

    Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, bir mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı. İddialı açıklamalarına bir yenisini daha ekleyen Tilki'den olay yaratacak sözler...
    • 16.07.2022 - 10:51
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    Aleyna Tilki'den sperm bankasıyla ilgili olay açıklama...Yoksa anne mi oluyor?

    Genç şarkıcı Aleyna Tilki, klipleri ve pozlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor.

    Instagram hesabında 3 milyon takipçisi bulunan Aleyna, açıklamalarıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

    Genç şakıcı, bu sefer de ilginç bir açıklamayla kafaları karıştırdı.

    Aleyna Tilki, önceki gün erkek arkadaşıyla Rumelihisarı’nda baş başa kahvaltı yaptı.

    Mekândan ayrılan genç adam muhabirleri fark edince yeniden içeri girdi.

    Ancak görüntülenmekten kurtulamayacaklarını anlayınca şarkıcının aracının direksiyonuna geçti.

    Mekân çıkışı soruları yanıtlayan genç şarkıcı Tilki, "İngiltere’den döndüm, albüm hazırlıyorum" dedi.

    Tilki yanındaki genç sorulunca "Çocukluk arkadaşım" açıklamasını yaptı.

    Geçtiğimiz günlerde "Çocuk için evlenebilirim" diyen Aleyna Tilki’ye "Sperm bankasından çocuk yapmayı düşünür müsünüz?" diye soruldu.

    Genç şarkıcı "Yok, istemem. Sonuç olarak çocuğun normal büyümesi gerekiyor. O yüzden bir babası olsa iyi olur" yanıtını verdi.

    Aleyna Tilki den sperm bankasıyla ilgili olay açıklama...Yoksa anne mi oluyor? #1

    Aleyna Tilki den sperm bankasıyla ilgili olay açıklama...Yoksa anne mi oluyor? #2


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