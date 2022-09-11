Aleyna Tilki'nin annesi dinleyenleri ağlattı! 'Genç yaşta kaybettiğim kardeşime...'

Müzik piyasasına giriş yapan Havva Öztel, genç yaşta kaybettiği kardeşi için okuduğu türküyle dinleyenlerin yüreklerini sızlattı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan 22 yaşındaki ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya başladı.

Güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztel, müzik piyasasına çok iddialı bir giriş yapmıştı.

Daha önce sosyal medya hesabından paylaştığı performanslarla sesine övgüler yağan Havva Öztel "Seni Kalbimden Kovdum" şarkısı ile sosyal medyayı sallamıştı.

Güzelliğinin yanı sıra güçlü sesiyle de dikkat çeken annesi Havva Öztel, son olarak seslendirdiği "Uyan Alim" türküsü ile gündem oldu.

Türkünün genç yaşta kaybettiği kardeşi Sinan Öztel'i hatırlattığını dile getiren Havva Öztel dinleyenlerin yüreklerini sızlattı.

Aklıma kardeşim geliyor...

Okuduğu türküyü sosyal medya hesabından yayınlayan Öztel, paylaşımına; "Bu türküyü soylerken aklıma kardeşim geliyor...Allah mekanını cennet etsin çok özledim" notunu düştü.

Öte yandan; Havva Öztel'in kardeşi Sinan Öztel geçirdiği hastalık yüzünden uzun yıllar bitkisel hayatta kalmış, annesi Saime Öztel oğlu için büyük mücadele vermişti...

İşte, yürekleri dağlayan o türkü...

Aleyna Tilki'nin annesi kaybettiği kardeşi için söylediği türküyle herkesi ağlattı