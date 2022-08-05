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    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ifşa etti! 'Terbiyesiz, sen kimsin?

    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, takipçisinden gelen mesajla çılgına döndü. İşte Özteli'n ifşa ettiği o mesaj.....
    • 05.08.2022 - 14:34
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    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ifşa etti! 'Terbiyesiz, sen kimsin?

    Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan 22 yaşındaki ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi güzelliğiyle göz dolduruyor.

    Aleyna Tilki'ye desteğini ihmal etmeyen anne Havva Öztel, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya başladı.

    Hem sesiyle hem de verdiği cesur pozlarla sık sık konuşulan Havva Öztel, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

    Son dönemde Aleyna Tilki'nin verdiği iç çamaşırlı pozlar gündemdeyken anne Öztel'e de bu konuda eleştiriler geliyor.

    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, son olarak bir takipçisinden gelen mesajla çılgına döndü.

    "Terbiyesiz kadın sen kimsin"

    Ünlü popçunun annesi Havva Öztel "Kızını itin köpeğin önüne attın" yorumunu sosyal medya hesabının hikaye kısmından ifşaladı.

    Öztel mesajında, "Halka şarkı söylüyor ite köpeğe değil terbiyesiz kadın sen kimsin benim analığımı sorguluyorsun? Haddini bil bilmezsen bildiririm." dedi.

    Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel ifşa etti! Terbiyesiz, sen kimsin? #1

    Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel ifşa etti! Terbiyesiz, sen kimsin? #2


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