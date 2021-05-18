Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kimdir? Havva Öztel güzelliğiyle mest etti..

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından kızı Aleyna Tilki ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşıma "Annesi değil ablası gibi" yorumları yapıldı. Peki Havva Öztel kimdir?

''Yetenek Sizsiniz'' yarışmasıyla adını duyuran Aleyna Tilki, çok küçük yaşlarda müzik dünyasında ve sahnelerde yer etmeyi başardı.

'Retrograde' adlı İngilizce şarkısı ile Türkiye’den sonra dünyada da ses getirmeyi hedefleyen Aleyna Tilki’nin annesi ve kız kardeşi de sosyal medya ve magazinde sıklıkla konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Şarkıları ve sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Aleyna Tilki’nin annesiyle olan paylaşımı tüm dikkatleri topladı. Bu paylaşım, Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kimdir? sorusunu beraberinde getirdi.

Peki, Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kimdir? İşte, Havva Öztel hakkında bilgiler...

ALEYNA TİLKİ'NİN ANNESİ HAVVA ÖZTEL KİMDİR?

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Aleyna Tilki 'nin annesi Havva Öztel, Instagram hesabından kızı Aleyna Tilki ile fotoğraf paylaşımında bulundu.

Takipçileri tarafından "Annesi değil ablası gibi." yorumları yapılan Havva Öztel, genç görünümü ve düzgün fiziği ile Aleyna Tilki’yi gölgede bıraktı.

Yaptığı paylaşımda kızını özlediğini belirten Havva Öztel, daha önce de Aleyna Tilki ile birlikte sosyal medya hesabından seslendirdikleri şarkı ile beğeni toplamıştı.

Sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarda kendisine yöneltilen sorulara verdiği cesur cevaplarla da Aleyna Tilki’yle benzerlik göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

Güzelliği ve düzgün fiziği ile kızını gölgede bırakan 42 yaşındaki Havva Öztel, daha önce de söylediği şarkı ile kızının tahtına aday gösterilmişti.

Havva Öztel yaptığı Instagram canlı yayınında, takipçilerden gelen ''Neden bu yaştan sonra popülerlik arıyorsun?'' sorusuna ise ''Benim popüler bir kızım var. Dolayısıyla ailesi olarak biz de popüler oluyoruz.'' şeklinde cevap verdi.