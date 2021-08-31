Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kötü haberi duyurdu: Sayılı gün çabuk geçer..

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, güzelliği ile sosyal medyada gündem olmuştu. Dikkati çeken Öztel, şu sıralar bir sağlık sorunu ile uğraşıyor. Genç kadın haberi Instagram'dan duyurdu.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, güzelliği ile sosyal medya üzerinden beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Bazen kızları ile paylaşım yapan bazen ise cesur pozlarını yayınlayan Öztel, geçtiğimiz günlerde Trabzon'da çektirdiği bir kare ile gündem gelmişti.

Öztel paylaşımının altına,"Of’luyum demiş miydim? Of’lu Tellioğlu, hemi de oğlak" notunu düşmüştü.

Bu gelişmelerin ardından sessiz kalan Öztel, bugün yeniden sosyal medyada gündem oldu.

Öztel'in hastalığı ile ilgili yaptığı açıklama, takipçileri tarafından gündeme taşındı.

HAVVA ÖZTEL KORONAYA YAKALANDI

Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son günlerde önce Karadeniz turu yapmış ardından Marmaris'e geçmişti.

Yaptığı paylaşımlarla kızını gölgede bırakan Havva Öztel, yataktan bir pozunu paylaştı ve korona olduğunu duyurdu.

"SAYILI GÜN ÇABUK GEÇER"

Aleyna Tilki'nin annesi paylaşımında "Hayat eve sığdı. Bugün 8. günüm iyiyim iyi. Sayılı gün çabuk geçer." dedi.