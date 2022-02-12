Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel minicik eteğiyle şov yaptı! Görenler 'Bu nasıl anne?' diyor

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel minicik eteğiyle şov yaptı! Görenler 'Bu nasıl anne?' diyor

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından paylaştığı mini etekli pozuyla nefes kesti. Takipçileri, iki çocuk annesi Öztel'e ''Bu nasıl anne?'' yorumunda bulundu.

Genç popçu Aleyna Tilki, şarkılarının yanı sıra davranışları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.

Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de sosyal medyanın konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, peş peşe yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

Küçük kızı Ayça Tilki ile soluğu ABD'de alan Havva Öztel, Las Vegas ve Los Angeles sokaklarından paylaşımda bulundu.

POZLARI NEFES KESTİ

Havva Öztel, mini eteği ve karın kaslarını sergilediği kazağı ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Öztel, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlarda fit haliyle dikkat çekti.

''BU NASIL ANNE?''

İki çocuk annesi Öztel için "Kızını gölgede bırakmış", "Bu paylaşımlarla Aleyna'yı solladı", ''Bu nasıl anne?'' yorumları yapıldı.

İşte güzelliğiyle kızını gölgede bırakan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in Kaliforniya pozları...