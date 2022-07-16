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    Aleyna Tilki'nin annesi MasterChef'te! Dar pantolonu olay oldu.. 'Fiziğe bak be'

    Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'i Masterchef yarışmasında görenler büyük şaşkınlık yaşadı.
    • 16.07.2022 - 09:23
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    Aleyna Tilki'nin annesi MasterChef'te! Dar pantolonu olay oldu.. 'Fiziğe bak be'

    MasterChef Türkiye TV8 ekranlarının en sevilen yemek yarışması...

    MasterChef, ilk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı.

    Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı.

    2021 yılında olduğu gibi bu sezon da programın jüri koltuğunu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu paylaşıyor.

    Masterchef Türkiye yeni sezon ilk bölümüyle 4 Temmuz Pazartesi günü seyircisiyle buluştu.

    Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük ilgi görürken, yeni bölüm fragmanını izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Masterchef 2022'nin yeni bölüm fragmanına ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel damga vurdu.

    Aleyna Tilki'nin annesini Masterchef'te görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Masterchef'te

    Aleyna Tilki nin annesi MasterChef te! Dar pantolonu olay oldu.. Fiziğe bak be #1Aleyna Tilki nin annesi MasterChef te! Dar pantolonu olay oldu.. Fiziğe bak be #2


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