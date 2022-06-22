Aleyna Tilki'nin annesi mini elbisesiyle boğaza karşı... 'Bu nasıl fizik böyle'

Aleyna Tilki'nin annesi mini elbisesiyle boğaza karşı... 'Bu nasıl fizik böyle'

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla beğeni toplayan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, son paylaştığı mini elbiseli pozuyla görenleri hayran bıraktı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan 22 yaşındaki ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi güzelliğiyle göz dolduruyor.

Aleyna Tilki'ye desteğini ihmal etmeyen anne Havva Öztel, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya başladı.

Aleyna Tilki ve Ayça Tilki adındaki iki kız çocuğu annesi olan Havva Öztel, Mehmet Tilki ile evliliğini 2017'de noktaladı.

Sosyal medyada 115 bin kişi tarafından takip edilen Havva Öztel, son pozuyla dikkatleri yine üzerine çekmeyi başardı.

Mini siyah elbisesiyle boğaza karşı poz veren Öztel'in paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Takipçileri tarafından binlerce yorum alan fotoğrafa, "Bu nasıl bir vücut?", "Aleyna'dan daha güzelsin" gibi yorumlar geldi.

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