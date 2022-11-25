Aleyna Tilki'nin annesinin süper minili pozu olay oldu! 43 yaşındaki Havva Öztel'den mest eden paylaşım

Aleyna Tilki'nin annesinin süper minili pozu olay oldu! 43 yaşındaki Havva Öztel'den mest eden paylaşım

Şarkılarıyla konuşulan genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Öztel, bu kez süper minili pozuyla olay oldu.

22 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, sık sık sosyal medya paylaşımları ve şarkılarıyla konuşulmaya devam ediyor. Son olarak İngilizce şarkısına çektiği klibiyle takipçilerden pek çok olumlu ve olumsuz eleştiri alan ismin annesi de, kızı gibi sosyal medyayı sık sık kullanıyor. Tilki'nin 43 yaşındaki annesi Havva Öztel'in paylaşımları çokça beğeni topluyor.

Aleyna Tilki'nin annesinden süper minili poz!

Konyalı bir babanın kızı olduğu bilinen ve Konya'da dünyaya gelen genç isim, Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla şöhret olmuştu. Tilki, 2016 senesinde Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" isimli parçasıyla akıllara yer etmişti.

2016 senesinde Türkiye'de en çok izlenen video klibi haline gelen Cevapsız Çınlama şarkısı sonrası "Sen Olsan Bari" şarkısı ile Türkiye'de listelerde 1 numaraya yükselen şarkıcı, şöhret basamaklarını gitgide tırmanmıştı.

2019'da dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group ile anlaşma imzalayan ve sonrasında İngilizce albüm yapan ismin annesi ise daha önceleri bir okulda müdür yardımcılığı yapmaktaydı. Havva Öztel, Aleyna Tilki'nin ünlenmesinin ardından bir kız öğrenci yurdu kurup buranın işletmeciliğini yapmıştır. Öztel ayrıca bir spor markası da kurmuştur.





"43 yaşında diyemezsin"

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam eden genç ismin annesi Öztel, Instagram hesabında mini etekli pozunu paylaştı.

İşte Havva Öztel'in ve kızı Aleyna Tilki'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...







