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    Aleyna Tilki'nin direk dansı pozu olay yarattı! "Niye düzgün pozun yok?"

    Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin direk dansı pozu sosyal medyadaki takipçilerini ikiye böldü. Tilki'nin takipçilerinden gelen yorumlar...
    • 01.07.2022 - 14:39
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    Aleyna Tilki'nin direk dansı pozu olay yarattı! 'Niye düzgün pozun yok?'

    Genç şarkıcı Aleyna Tilki,  klipleri ve pozlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor.

    2 milyondan fazla takipçisi bulunan Aleyna, açıklamalarıyla da sosyal medyanın gündemine oturuyor.

    Genç şakıcı, bu sefer de son paylaşımıyla takipçilerinin dikkatlerini çekti.

    Aleyna Tilki'nin pembe iç çamaşırlarıyla verdiği direk dansı pozu hayranlarını  ikiye böldü.

    "Niye düzgün pozun yok"

    Genç şarkıcıya takipçilerinden "Niye düzgün pozun yok?", "Ses yok erotik poz var" yorumları yaparken kimi de "Ne yapsa oluyor", "Gerçek bir kraliçe" gibi yorumlar geldi.

    Aleyna Tilki nin direk dansı pozu olay yarattı! 'Niye düzgün pozun yok?' #1

    Aleyna Tilki nin direk dansı pozu olay yarattı! 'Niye düzgün pozun yok?' #2

    Aleyna Tilki nin direk dansı pozu olay yarattı! 'Niye düzgün pozun yok?' #3


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