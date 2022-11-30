Aleyna Tilki'nin iç çamaşırlı transparan tarzına yorum yağdı! 'Elbise giymeyi unutmuşsun'

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin cesur paylaşımları gündem olmaya devam ediyor. Aleyna Tilki'nin cesur kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki iddialı paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Cesur tarzıyla dikkat çeken Aleyna Tilki instagram hesabından yaptığı pasylaşımlar ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Dün akşam katıldığı bir etkinlikte giydiği kıyafet ile dikkat çeken şarkıcı sosyal medyada gündeme geldi. İddialı kostümü ile verdiği pozları instagram hesabından paylaşan Aleyna Tilki'nin bu pozları binlerce beğeni ve yorum aldı.

Geçtiğimiz günlerde mini elbisesiyle frikik veren Aleyna Tilki olay sonrası açıklama yaparak tepkisini dile getirmişti.

22 yaşındaki Aleyna Tilki sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanıyor. Ünlü şarkıcının yaptığı her paylaşım binlerce kez beğeniliyor.

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Bazı takipçileri tarzını çok beğenirken bazıları ise fazla cesur olduğe gerekçesiyle tepki gösterdi.

İşte Aleyna Tilki'nin son instagram paylaşımı..