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    Aleyna Tilki'nin mini şortlu pozu olay yarattı! 'Hiç giyinmeseydin!'

    Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki cesur pozları ile beğeni toplamaya devam ediyor.Son paylaşımı gündem olan Aleyna Tilki mini şortlu pozuyla mest etti..
    • 18.09.2022 - 12:16
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    Aleyna Tilki'nin mini şortlu pozu olay yarattı! 'Hiç giyinmeseydin!'

    Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki cesur pozları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Instagram hesabından paylaştığı kareler kısa sürede gündeme gelen Aleyna Tilki hayranlarının beğenisini topladı.

    Arabada verdiği mini şortlu pozları olay yaratan genç şarkıcı sık sık magazin gündemin adından söz ettiriyor.

    Gerek özel hayatı gerek iddialı pozlarıyla dikkat çeken Aleyna Tilki birçok kesim tarafından eleştirilirken hayranları tarafındanda büyük bir destek görüyor.

    İşte Aleyna Tilki'nin mini şortuyla arabada verdiği dikkat çeken pozları..

    Aleyna Tilki nin mini şortlu pozu olay yarattı! Hiç giyinmeseydin! #1

    Aleyna Tilki nin mini şortlu pozu olay yarattı! Hiç giyinmeseydin! #2

    Aleyna Tilki daha öncede arabada paylaştığı bikinili bu poz ile adından söz ettirmişti.

    Aleyna Tilki nin mini şortlu pozu olay yarattı! Hiç giyinmeseydin! #3


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