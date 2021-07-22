Aleyna Tilki'nin sahne performansı olay oldu! Sosyal medyanın diline düştü: 'Aleyna baba bu kez çakıldı'

Aleyna Tilki'nin sahne performansı olay oldu! Sosyal medyanın diline düştü: 'Aleyna baba bu kez çakıldı'

Alaçatı'da bir mekanda sahne alan Aleyna Tilki, Ebru Gündeş'in 'Gönlümün Efendisi' adlı şarkısını seslendirdi. Tilki'nin arabesk performansını beğenmeyenler, ünlü şarkıcıyı eleştiri yağmuruna tuttu.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Alaçatı'da bir mekanda sahneye çıktı.

Konser sırasında Ebru Gündeş'e ait ''Gönlümün Efendisi'' adlı parçayı seslendiren Tilki'nin o anlara ait bir videosu sosyal medyaya düştü ve video hızla yayıldı.

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, Aleyna Tilki'nin arabesk performansı hakkında yorumda bulundu.

ARABESK PERFORMANSI BEĞENİLMEDİ

21 yaşındaki Aleyna Tilki'nin arabesk performansını beğenmeyen sosyal medya kullanıcıları, ''Aleyna Baba'' lakabıyla andıkları genç popçuyu eleştiri yağmuruna tuttu.

Tilki hakkında sosyal medyada, "Aleyna baba söyleyemiyor, her yiğidin harcı değil arabesk önce yürek gerek", "Aleyna baba bu kez çakıldı", "Aleyna baba arabesk senin işin değil, yol yakınken vazgeç", "Sahnede toy kalıyor pişmesi lazım" şeklinde yorumlar yapıldı.

DUDAKLARI OLAY OLDU

Dudaklarına estetik yaptırdığı iddialarını yalanlayan Aleyna Tilki, önceki gün yaptığı paylaşımla magazin gündeminde düştü.

Tilki'nin yaptığı paylaşımda dudakları ön plana çıktı. Çok zayıfladığı dikkatlerden kaçmayan genç şarkıcının şişkin dudaklarını görenler şaşkınlık yaşadı.

''PLASTİK BEBEĞE BENZEDİ''

Aleyna Tilki'ye, ''Ne olur kendine daha fazla zarar verme" çağrısı yapan takipçileri, "İlk çıktığında yüzü ne kadar güzeldi. Şimdi plastik bebeğe benzedi." , ''Aleyna'nın bardağına dudak payı bıraksak en fazla yarım bardak çay içer.'', ''Sanki 4 dudaklı olmuşsun Aleyna.'', ''Denize girsen üst dudakların sayesinde batmazsın şekerim.'' şeklinde yorumlarda bulundu.

İşte Aleyna Tilki'nin o fotoğrafı...