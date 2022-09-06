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    Aleyna Tilki'nin şarkıcı annesi Havva Öztel hamak pozuyla sosyal medyayı salladı!

    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Instagram hesabından paylaştığı pozuyla magazin gündemine oturdu.
    • 06.09.2022 - 14:44
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 14:45
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    Aleyna Tilki'nin şarkıcı annesi Havva Öztel hamak pozuyla sosyal medyayı salladı!

    Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan 22 yaşındaki ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi güzelliğiyle göz dolduruyor.

    Aleyna Tilki'ye desteğini ihmal etmeyen anne Havva Öztel, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya başladı.

    Geçtiğimzi günlerde klip çekimini tamamladığını duyuran Havva Öztel'in şarkısı yayınlamıştı.

    Öztel, "Seni Kalbimden Kovdum" şarkısı ile sosyal medyayı sallamıştı.

    Hem sesiyle hem de verdiği cesur pozlarla sık sık konuşulan Havva Öztel, şu sıralar sosyal medyadan paylaştığı pozlarla gündem oluyor.

    Geçtiğimiz günlerde kızı Ayça Tilki'nin doğum gününde güzelliğiyle mest eden Havva Öztel, son olarak hamak pozuyla gündeme geldi.

    Fit hali ile övgüleri toplayan Öztel'e "Güzellik abidesi" "Ateş ediyorsun" "Kraliçemiz" yorumları yapıldı.

    Aleyna Tilki nin şarkıcı annesi Havva Öztel hamak pozuyla sosyal medyayı salladı! #1

    Aleyna Tilki nin şarkıcı annesi Havva Öztel hamak pozuyla sosyal medyayı salladı! #2

    Aleyna Tilki nin şarkıcı annesi Havva Öztel hamak pozuyla sosyal medyayı salladı! #3


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