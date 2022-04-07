Aleyna Tilki'nin vücut şovlu son pozuna 'Ramazan' tepkisi yağdı! 'Biraz edep edep'

Yeni şarkısının müjdesini sosyal medyadan veren Aleyna Tilki, yere çökerek verdiği pozla takipçilerinin tepkisini çekti. Tilki'nin bikini fotoğrafına takipçileri "Ramazan" hatırlatması yaptı.

Henüz reşit bile değilken sahne almaya başlayan popçu Aleyna Tilki, kariyerinin altın günlerini yaşıyor.

14 yaşında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılan Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla milyonlara adını duyurdu.

Yurt dışında da projelerine devam eden genç popçunun hayali bir dünya starı olmak.

Şarkıları kadar açıklamaları ve paylaşımları ile de gündeme gelen Tilki, son pozuyla ortalığı ateşe verdi.

22 yaşındaki Aleyna Tilki 15 Nisan'da çıkacak olan şarkısını iddialı bir paylaşımla takipçilerine duyurdu.

Vücudunu konuşturdu

Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunan Tilki, bikini ile kamera karşısında cesur pozlar verdi.

"Yeni pop-punk ingilizce şarkım için son bir hafta kaldı hazır mısınız" notuyla yüklediği fotoğraflara kısa sürede beğeni yağdı.

Bazı takipçiler ise Tilki'yi Ramazan'da böyle pozlar paylaştığı için sert eleştirdi.

İşte Aleyna Tilki'den Instagram'ı sallayan o pozlar...