Aleyna'dan sonra Serel Yereli de paylaştı! 'Arabada bikini partisi mi var'

Aleyna'dan sonra Serel Yereli de paylaştı! 'Arabada bikini partisi mi var'

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin paylaşımının ardından Serel Yereli de arabada bikiniyle poz verdi. Takipçileri ise kayıtsız kalamadı.

Aleyna Tilki ve Serel Yereli ikilisi, sosyal medyanın dilinden kurtulamıyor.

Her açıklamaları ve paylaşımları gündem olan Tilki ve Yereli, özellikle bir araya gelince takipçilerinin radarından kaçamıyor.

İngiltere'de yaşayan Serel Yereli, yakın arkadaşı Aleyna Tilki ile sürekli bir arada. Tatile çıkan ikili, Instagram'dan paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Geniş bir takipçi kitlesine sahip olan ünlü isimler, son olarak arabadaki pozlarıyla gündem oldu.

Serel de bikini giydi

Aleyna Tilki'nin araba içindeki bikinili paylaşımı takipçilerini şoke ederken, bir hamle de Serel Yereli'den geldi.

Göz rengiyle uyumlu bikinisini giyen Yereli, o anı Instagram'dan yayınladı.

Takipçileri ise hemen fark ederek, "Aleyna ile aynı arabada mısınız", "Bikini partisi mi var", "İkiz gibisiniz" tarzında yorumlar yazdı.