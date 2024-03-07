Aleyna'yı kıskanmıştı! Survivor Yunus Emre'nin eşi bakın kim çıktı Survivor All Star’da hareketleriyle sık sık sosyal medyada gündeme oturan yarışmacı Yunus Emre’nin özel hayatı merak konusu oldu. Başarılı yarışmacının eşini gören şaşkınlığını gizleyemedi.

ensonhaber.com

Survivor All Star 2024, sadece mücadele dolu sahnelerle değil, yarışmacıların kişisel yaşamlarına dair merak uyandıran gelişmelerle de izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Survivor All Star 2024'te mücadele eden Yunus Emre Özden, son zamanlarda aldığı cezalarla adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Yarışmanın başından bu yana sık sık hareketleriyle cezalar alan Yunus Emre’nin cezasının düşürülmesi sosyal medyada gündem yarattı.

Gündeme oturan bu olayın ardından başarılı yarışmacı Yunus Emre’nin özel hayatı merak konusu oldu.

Eşi bakın kim çıktı

Yunus Emre'nin eşi hakkında yapılan araştırmalar, izleyicilerin merakını daha da artırdı. Başarılı yarışmacının eşi…

Mavi takımda başlayan ve daha sonra Kırmızı takıma geçen Yunus Emre, yaklaşık 2 ay önce dünya evine girdi. Eşinin Beria olduğu biliniyor.