'Ali Kaptan'a hak verdik' Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin fettan Caroline'i bikinisiyle öyle pozlar verdi ki...

'Ali Kaptan'a hak verdik' Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin fettan Caroline'i bikinisiyle öyle pozlar verdi ki...

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı 'Caroline' rolüyle tanınan Alman oyuncu Wilma Elles, bikinisini giydi, fiziğiyle görenleri büyüledi.

2010-2013 yılları arasına damga vuran aile dramı dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki, seyircilerde derin bir iz bıraktı.

Başrollerinde Erkan Petekkaya, Aras Bulut İynemli, Ayça Bingöl, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisine damga vuran isimlerden biri de Wilma Elles oldu.

Canlandırdığı "Caroline" karakteriyle Ali Kaptan'ı baştan çıkaran kötü kadını oynayan Wilma Elles, performansı ve güzelliğiyle herkesin beğenisini kazandı.

Aslında Alman bir ailenin kızı olan ancak Türkiye'deki rolünün akabinde hayatını değiştiren Wilma Elles, aksanlı konuşmasıyla da ilgi çekti.

Türk vatandaşlığı aldıktan sonraki adını Aslı Elles yapan Wilma Elles, son olarak Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Nadya karakteryle ekranlara geldi.

21 Temmuz 2015'te sevgilisi iş adamı Kerem Göğüş'le olan birlikteliğinden ikiz bebek dünyaya getiren Wilma Elles, aynı zamanda güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Bikinisiyle poz verdi

Sosyal medyada ilgiyle takip edilen oyuncu Wilma Elles, sarı saçları, mavi gözleri ve dikkat çeken fiziği ile paylaşımlarda bulunuyor.

Fit haliyle görenleri mest eden Wilma Elles, pembe bikinisiyle peş peşe pozlar verdi.

Vücudunu öne çıkaran kareleri takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, görenlerin aklını başından aldı.