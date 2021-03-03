Türk haber sunucusu ve yazar Ali Kırca, sosyal medyada gündem olmasının ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Ali Kırca kimdir? Ali Kırca kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Twitter'da en çok konuşulan isimlerden biri olan haber sunucusu ve yazar Ali Kırca'nın hayatı ve biyografisi merak konusu oldu.

Arama motorları üzerinden ''Ali Kırca kimdir? Ali Kırca kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?'' sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı.

Peki, Ali Kırca kimdir? Ali Kırca kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte Ali Kırca hayatı ve biyografisi..

ALİ KIRCA KİMDİR?

26 Aralık 1948 tarihinde Akşehir'de dünyaya gelen Ali Kırca, aslen soyadını Sultandağı'na bağlı Kırca köyünden almıştır.

1963 yılında İstanbul'a gelen Kırca, Deniz Harp Okulu’ndan mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hukuk fakültelerinde bir süre okumuş ve henüz 17 yaşındayken medyaya ilgi duymaya başlamıştır.

1974 yılında TRT kanalında muhabir olarak mesleğine başlayan Ali Kırca'nın 1969 yılında deniz teğmeniyken yayımladığı bir bildiri nedeniyle ordu ile ilişkisi kesilmiştir. Aralarında Kırca ve Sarp Kuray'ın da bulunduğu 83 ordu mensubu, 12 Mart'ta sıkıyönetim mahkemesinde yargılanmışlardır. Solmazer Davası'ndan ötürü idamı istenmiştir.

TRT'de çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra TRT Haber Dairesi Başkanlığı’na yükselmiştir. "Yurttan-Dünyadan" ve "32. Gün" programlarını hazırlayıp "Açık Oturum" programını yöneten Kırca, önde gelen liderlerle yaptığı röportajlar sayesinde kariyerinde yükselmiştir.

Bir dönem TRT Washington temsilcisi olarak çalışan Kırca, daha sonra 32. Gün ekibiyle birlikte yeni yayın hayatına başlamış olan Show TV’ye geçiş yapmıştır.

42 yaşında "Kırkıncı Paralel" programını Washington ve New York‘ta hazırlayıp sunan Kırca, 1993 yılında Türkiye’ye dönerek ATV Haber Dairesi Başkanı olmuştur.

31 Ocak 1994'te Türkiye'nin ilk anchorman’i olarak ATV Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlamıştır. Hemen arkasından 6 Şubat 1994'te yayına giren ve koordinatörlüğünü Feyzi Öktem'in yaptığı "Siyaset Meydanı" programının sunuculuğunu üstlenmiştir.

2001 ekonomik krizinin yaşandığı günlerde ATV ile anlaşamayarak Star televizyonuna geçiş yapan Kırca'nın, birçok polemiğe neden olan Star TV'den de ayrılmıştır. Daha sonra NTV ile anlaşmış ve aynı yıl "Habersiz Türküler" adlı bir albüm çıkarmıştır.

Barış Manço’ya olan hayranlığıyla bilinen ünlü anchorman, Sony Müzik'in çıkarttığı "Yüreğimdeki Barış Şarkıları" adlı albümde "Güle Güle Oğlum" isimli parçayı seslendirmiştir.

NTV'den de ayrılan Kırca, tekrar ATV'de sunucu olarak göreve başlamış ve aynı zamanda Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığına getirilmiştir.

"Altanlar Meydanda", "Futbol Hayattır", "Hazan Mevsiminde Aşk", "Sedir Ağacının Kokusu", "Şimdi İyi Haberleri Veriyoruz", "Susurluk Çarkı", "Barış Manço’ya Özlem", "700. Yılında Osmanlı" adlarıyla 8 adet kitabı yayınlanmıştır.

2 yıl boyunca Anadolu Üniversitesi'nde TV Haberciliği dersi vermiştir. Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan Kırca, yaptığı programlarla "Golden Rose" ödülü başta olmak üzere birçok uluslararası ödül kazanmıştır.

ATV'nin Çalık Grubu'na devredilmesinden sonra kanalla yollarını ayırarak ekibiyle birlikte Show TV'ye geçmiştir. Ciner Grubu'nun satılmasının ardından Galatasaray TV'de medya iletişim direktörlüğü görevine getirilen Kırca'nın Candaş ve Ozan adlarında iki oğlu bulunmaktadır.

ALİ KIRCA ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

Süper Baba (1994)

Sıcak Saatler (1997)

Oyunbozan (2000)

Kurşun Yarası (2003)

Dikkat Şahan Çıkabilir (2005)

ALİ KIRCA ESERLERİ