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    Ali Kırca'nın son hali

    Ali Kırca, uzun süredir kameralardan uzakta yaşıyordu. Uzun süredir ortalıkla görülmeyen 73 yaşındaki Ali Kırca, yıllar sonra yeniden gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 09:30
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    Ali Kırca'nın son hali

    Bir dönemin en ünlü spikerlerinden biri olan Ali Kırca, kameralardan uzak bir hayat yaşama kararı aldı.

    Gözlerden uzak bir yaşam süren 74 yaşındaki Kırca, uzun süre sonra ortaya çıktı.

    Kırca, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

    Bir hayli yaşlandığı görüldü

    Ziyarete ilişkin fotoğraf, Alim Karaca'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

    Paylaşılan fotoğrafta Kırca'nın bir hayli yaşlandığı görüldü.

    Kırca'ya nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür eden Karaca, "Haber sunuculuğunun duayen ismi, kıymetli Ali Kırca'yı Belediyemizde misafir ettik. Nazik ziyareti için kendisine çok teşekkür ederim." diye konuştu.

    Ali Kırca nın son hali #1

    Sene başında evine hırsız girdi

    Öte yandan sene başında ünlü gazetecinin Kuruçeşme'de bulunan evine hırsız girmişti.

    Hırsızın teknolojik aletler ve tarihi bir kılıç çaldığı öğrenilmişti.

    Kırca'nın evine giren hırsız daha sonra ekiplerin titiz çalışmasıyla yakalandı.

    Ali Kırca nın son hali #2


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