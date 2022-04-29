Ali Koç'tan 'Aferin' alan Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi açıldıkça açıldı! 'Her yerden frikik vermişsin yenge'

Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera Vrij, sosyal medya üzerinden paylaştığı pozlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Güzeller güzeli Vrij, dekolteli pozlarıyla yorum yağmuruna tutuluyor.

Uzun zamandır Fenerbahçe'de top koşturan ve geçtiğimiz aylarda milli takımı tercih eden Ferdi Kadıoğlu, yeni sözleşme imzaladı.

İsmail Kartal döneminde performansını artıran ve Ali Koç'un sevdiği isimlerden olan Ferdi, yeni sözleşme sayesinde bir süre daha Fenerbahçe için top koşturacak.

Fenerbahçe'nin genç yıldızları Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural ile sözleşme imzaladığı törene katılan Sera Vrij, güzelliğiyle ilgi odağı oldu.

Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi olduğunu öğrenen ve "Aferin Ferdi" diyen Ali Koç'un sözleri sonrası iyice gündeme gelen Vrij, sosyal medya üzerinden takipçi rekoru kırmaya başladı.

Güzelliği ile dikkatleri oldukça kısa bir süre içerisinde üzerine çeken Sera, paylaştığı karelerle olay oldu.

Cesur karelerini paylaşan güzel isim için, "Yenge Ferdi seni kıskanmıyor mu?" tarzında yorumlar gelmeye başladı.

Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi

Güzellik, kozmetik ve kişisel bakım üzerine faaliyet gösteren Sera, cesur pozları ile özellikle Türk takipçilerinin dikkatini çekti.

Her karesiyle güzellik ve modanın detaylarına hakim olduğunu gösteren Sera Vrij, Ferdi Kadıoğlu'na ise bir hayli aşık..

Son olarak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine katılan ve sevgilisini yalnız bırakmayan Sera, o kareleri Instagram'dan yayınladı.

Hem cesur pozları hem de Fenerbahçe formasıyla çektirdiği kareleri sayesinde ünlenen Vrij, iltifat dolu yorumlar alıyor.

Fenerbahçe taraftarının "yenge" yakıştırması yaptığı Sera, paylaşımlarıyla uzun süre daha dikkati çekecek gibi duruyor.