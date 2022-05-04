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    • Ali Koç'tan 'Aferin' almıştı! Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi vücudunu saran taytı ve dekoltesiyle nefes kesti

    Ali Koç'tan 'Aferin' almıştı! Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi vücudunu saran taytı ve dekoltesiyle nefes kesti

    Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera Vrij, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla dikkati çekiyor. Güzelliğiyle büyüleyen Vrij, dekolteli pozlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2022 - 12:48
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    Ali Koç'tan 'Aferin' almıştı! Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi vücudunu saran taytı ve dekoltesiyle nefes kesti

    Uzun zamandır Fenerbahçe'de top koşturan genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu, performansı kadar özel hayatı ile de gündemde...

    Geçtiğimiz günlerde imzaladığı yeni sözleşme ile bir süre daha Fenerbahçe için top koşturacak olan Ferdi Kadıoğlu, imza törenine sevgilisi Sera Vrij ile katılmıştı.

    Sera Vrij'in, Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi olduğunu öğrenen Ali Koç, "Aferin Ferdi" diyerek başarılı futbolcuyu desteklemişti.

    Ali Koç'un sözlerinin ardından bir anda gündem olan Vrij, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Güzelliği ile beğeni toplayan Sera, sık sık cesur pozlarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunuyor.

    İddialı paylaşım

    Güzellik, kozmetik ve kişisel bakım üzerine faaliyet gösteren Sera Vrij, son paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

    Vücudunu saran tayt şortunu dekolteli ve göbeğini açıkta bırakan bluzuyla kombinleyen Vrij, bir kez daha modadan anladığını gösterdi.

    Kusursuz fiziğiyle görenleri kendine hayran bırakan Sera'nın fotoğrafı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    Fenerbahçe taraftarının "yenge" diye hitap ettiği Sera, paylaşımlarıyla bir süre daha adından söz ettirecek gibi duruyor.

    Ali Koç tan Aferin almıştı! Ferdi Kadıoğlu nun sevgilisi vücudunu saran taytı ve dekoltesiyle nefes kesti #1

    Ali Koç tan Aferin almıştı! Ferdi Kadıoğlu nun sevgilisi vücudunu saran taytı ve dekoltesiyle nefes kesti #2

    Ali Koç tan Aferin almıştı! Ferdi Kadıoğlu nun sevgilisi vücudunu saran taytı ve dekoltesiyle nefes kesti #3

    Ali Koç tan Aferin almıştı! Ferdi Kadıoğlu nun sevgilisi vücudunu saran taytı ve dekoltesiyle nefes kesti #4

    Ali Koç tan Aferin almıştı! Ferdi Kadıoğlu nun sevgilisi vücudunu saran taytı ve dekoltesiyle nefes kesti #5

    Ali Koç tan Aferin almıştı! Ferdi Kadıoğlu nun sevgilisi vücudunu saran taytı ve dekoltesiyle nefes kesti #6

    Ali Koç tan Aferin almıştı! Ferdi Kadıoğlu nun sevgilisi vücudunu saran taytı ve dekoltesiyle nefes kesti #7

    Ali Koç tan Aferin almıştı! Ferdi Kadıoğlu nun sevgilisi vücudunu saran taytı ve dekoltesiyle nefes kesti #8

    Ali Koç tan Aferin almıştı! Ferdi Kadıoğlu nun sevgilisi vücudunu saran taytı ve dekoltesiyle nefes kesti #9

    Ali Koç tan Aferin almıştı! Ferdi Kadıoğlu nun sevgilisi vücudunu saran taytı ve dekoltesiyle nefes kesti #10

    Ali Koç tan Aferin almıştı! Ferdi Kadıoğlu nun sevgilisi vücudunu saran taytı ve dekoltesiyle nefes kesti #11


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