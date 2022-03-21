Ali Koç'tan onayı da aldı! Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera Vrij'den cesur pozlar...

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun güzel sevgilisi Sera Vrij, Ali Koç ile gülümseten diyaloğun ardından merak konusu olurken, sosyal medya paylaşımlarını görenler resmen hayran kaldı.

Sarı laciver forma giyen Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmak için imza törenine katıldı.

Düzenlenen törende Ferdi Kadıoğlu'dan daha çok dikkat çeken sevgilisi Sera Vrij oldu.

Başkan Ali Koç'un Vrij'i görmesi ile "Sen kimsin?" diye sorması üzerine gözlerin çevrildiği genç isim, "Ferdi'nin kız arkadaşıyım" cevabını verince olanlar oldu.

Ferdi'ye dönen Ali Koç, "Aferin Ferdi" diyerek futbolcusunu tebrik etti.

Gülümseten anların ardından Sera Vrij, merak konusu oldu. Güzelliği ile ilgi çeken Sera Vrij, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu.

SERA VRİJ'İN GÜZELLİĞİ SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Sera Hollanda’da ürkütücü fiziğiyle ünlü bir karma dövüş sporcusu Dick Vrij'in kızı.

Sera Vrij, ülkesinde güzellik, kozmetik ve kişisel bakım üzerine faaliyet gösteren Vitalderma isimli güzellik merkezinin sahibi.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusuyla sevgili olan güzel ismin sosyal medya hesabına girenler ise gördüğü fotoğraflar karşısında adeta büyülendi.

Sosyal medya kullanıcılar "Ferdi Kadıoğlu doğru tercih yapmış", "Aferin Ferdi", "Ali Koç haklıymış" gibi yorumlarda bulundu.