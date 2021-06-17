Ali Kundilli 2 filmi nerede çekildi? Ali Kundilli 2 konusu ve oyuncu kadrosu..

Ali Kundilli filminin devamı olan komedi türündeki Ali Kundilli 2 filmi, bu akşam Fox TV ekranlarında film severlerle buluşacak. Peki Ali Kundilli 2 filmi nerede çekildi, konusu nedir?

Cem Gelinoğlu’nun yarattığı Ali Kundilli karakterinin başından geçenlerinin anlatıldığı Ali Kundilli 2 filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 22.30'da Fox TV ekranlarında sinema severlerle buluşuyor.

Yönetmenliğini Faruk Aksoy'un, senaristliğini ise başrol oyuncusu Cem Gelinoğlu'nun üstlendiği son dönemin iddialı komedi yapıtlarından olan Ali Kundilli 2 filmini izleyenler, kahkahaya doyuyor.

Peki 2016 yılında vizyona giren Ali Kundilli 2 filmi nerede çekildi? İşte Ali Kundilli 2 konusu ve oyuncu kadrosu..

ALİ KUNDULLİ 2 FİLMİ KONUSU

Bazı sahneleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çekilen Ali Kundilli 2 filminde, büyük bir aşkla evlenen Ali ve İlknur, aşklarının meyvesini beklemektedir. İlknur sekiz aylık hamiledir ve bu süre içinde, Ali'den sonu gelmez acayip isteklerde bulunarak onu canından bezdirmiştir.

Çocuğu da gördüğü bir rüya üzerine İstanbul'da değil, Ali'nin babaannesinin yaşadığı Ayvalık, Küçükköy'de doğurmak ister. Burada da şok edici istekleri bitmeyecek ve Ali çok komik durumlara düşecektir. Ancak çocuğun orada doğması kasaba halkı için de çok önemli bir sorunun çözümünü sağlayacaktır.

ALİ KUNDULLİ 2 OYUNCULARI