Ali Sunal Güldür Güldür Show'u bıraktı mı? Bizzat açıkladı... Show TV'den ayrıldığı ve Güldür Güldür'ü bıraktığı iddia edilen Ali Sunal, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın oyuncu oğlu Ali Sunal, Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür ile ekranlara geliyor.

Milyonları kahkahaya boğan Güldür Güldür Show birçok yıldıza basamak olurken, skeçleriyle de gündeme damga vuruyor.

Son zamanlarda siyasilerin tiplemeleriyle öne çıkan komedi programı, izleyicilerini üzen bir iddia ile dikkat çekti.

Depremlerle ilgili yorumda bulunan Ali Sunal'ın ayrıldığı öne sürüldü.

11 ilde yıkıma yol açan depremlerde binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Ali Sunal, "Artık biz bu normale dönmeyeceğiz. Bundan sonra normal olan tüm sorumlulardan birer vatandaş olarak hesap sormak" demişti.

Twitter'da çıkan habere göre Ali Sunal ile kanal yönetiminin arası bozuldu ve ayrılık kararı alındı.

"Buradayım" mesajı

Seyirciler ise akabinde "Ali Sunal Güldür Güldür'ü bıraktı mı" sorusunu yöneltti. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu.

Ali Sunal açıklamasında "Benim ayrıldığım gibi asılsız bir bilgi yayılmış. Bir yere gittiğimiz yok, git diyen de yok. Kanalımızda, bir parçası olmaktan gurur duyduğum programımızla devam ediyoruz. Hepinize sevgiler saygılar" dedi.