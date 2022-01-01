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- Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında? Maske Kimsin Sen jürisi Alican Yücesoy'un biyografisi
Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında? Maske Kimsin Sen jürisi Alican Yücesoy'un biyografisi
- Haber Merkezi
- 01.01.2022 - 16:51
- Güncelleme : 01.01.2022 - 16:53
Müzik, eğlence ve şovun bir arada olacağı FOX TV'nin Medyapım imzalı yeni yarışma programı Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak Cumartesi ve 2 Ocak Pazar yani iki gün arka arkaya izleyicilerle buluşacak.
Sunuculuğunu başarılı oyuncu Tansel Öngel’in üstlendiği programın her bölümünde, stüdyodaki ünlü isimler dedektiflik yaparak maskelerin altında kimin olduğunu bulmaya çalışacak.
Yarışmada dedektiflik yapacak isimler ise Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy.
Peki Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte Maske Kimsin Sen jürisi Alican Yücesoy'un biyografisi...
ALİCAN YÜCESOY KİMDİR?
1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Alican Yücesoy'un anne tarafı yarı Bulgaristan, Rusçuk göçmeni yarı Bartınlı iken baba tarafı Arap kökenlidir.
İlk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamlayan Alican Yücesoy, 2001 yılında girdiği Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden 2005 yılında mezun oldu.
Eğitim gördüğü yıllarda ve sonrasında Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışan Yücesoy, Bakırköy Belediye Tiyatroları dışında özel tiyatrolar ve topluluklarla çalıştı.
Rol aldığı "Hayvan Çiftliği" adlı oyun ile 20. Sadri Alışık Ödülleri Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Dalında 'Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu' ödülüne aday gösterildi. 2017 Yılında Üstün Dökmen Tiyatro Ödülleri tarafından ''Yılın Erkek Oyuncusu'' seçildi.
2015 yılı itibarıyla oyuncu ve Genel Sanat Yönetmeni olarak çalıştığı Bakırköy Belediye Tiyatroları, 2017 Yılında ''Gülünç Karanlık' oyunu ile 21. Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Prodüksiyonu Ödülü'nü ve 22. Sadri Alışık Ödülleri'nde Seçici Kurul Özel Ödülü'nü aldı.
ROL ALDIĞI OYUNLAR
- He-Go: Halil Babür - Altıdan Sonra Tiyatro - 2017
- Gülünç Karanlık: Wolfram Lotz - Bakırköy Belediye Tiyatroları-2016
- Hayvan Çiftliği (oyun): George Orwell - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2014
- Sıkı Yönetim: Albert Camus - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2012
- Eksik: Özer Aslan - Tiyatro Hal - 2012
- Külhanbeyi Müzikali: Ülkü Ayvaz - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2011
- Aklı Havada: Ali Yenel - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2010
- Yağmurcu: Richard Nash - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2008
- Tersine Dünya: Orhan Kemal - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007
- Dua Odası: Shan Khan - Tiyatro Z - 2006
- Pırtlatan Bal: Aziz Nesin - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005
- Günün Adamı: Haldun Taner - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005
- Teneke: Yaşar Kemal - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2004
- Klaksonlar, Borazanlar ve Bırtlar: Dario Fo - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2004
- Köpek Kadın Erkek: Sibylle Berg - 2004
- Suret: Onur Bayraktar - Stüdyo Drama - 2004
ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
- 2021 Hükümsüz (Serdar)
- 2020 9 Kere Leyla (Haris)
- 2020 Bir Başkadır (Sinan)
- 2020 Menajerimi Ara (konuk oyuncu)
- 2020 Jet Sosyete (Ahmet; konuk oyuncu)
- 2019 Küçük Şeyler (Onur)
- 2018 Can Kırıkları (Cihan Karadağ)
- 2018 Adı: Zehra (Serkan Kurdoğlu)
- 2017 Aşk Uykusu (Serkan)
- 2016 Kördüğüm (Umut)
- 2015 Ertuğrul 1890 (Bekir)
- 2015 Serçe Sarayı (Ali Rıza öğretmen)
- 2014 Bana Artık Hicran De (Murat Sezgin)
- 2013-2014 İntikam (Ali Sülen)
- 2012-2013 Şubat (Şubat)
- 2012 Suskunlar (Cebrail)
- 2011 Sen de Gitme (İlker)
- 2011 Eyyvah Eyvah 2 (İbrahim)
- 2010 Prensesin Uykusu (Neşet)
- 2010 Fatmagül'ün Suçu Ne? (Ali)
- 2010 Eyyvah Eyvah (İbrahim)
- 2009 Ev (02 Koray)
- 2008-2010 Adanalı (Tilki Timur)
- 2008 Dinle Neyden (Halil Tabip)
- 2007 Gurbet Yolcuları (Hüseyin)
- 2007 Zoraki Koca (Tarık)
- 2007 Umut Adası (Tuğra)
- 2006 Son Osmanlı Yandım Ali (Mustafa Kemal)
- 2004 2 Eylül (Tim Çavuşu)
- 2004 Akümülatörlü Radyo (Murat)
- 2003 Sessiz Gece (Işık)
- 2003 Pilli Bebek (Ertuğrul)