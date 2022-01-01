Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında? Maske Kimsin Sen jürisi Alican Yücesoy'un biyografisi

FOX TV'nin yeni yarışma programı Maske Kimsin Sen'in jüri üyeleri arasında yer alan Alican Yücesoy'un hayatı merak ediliyor. Peki Maske Kimsin Sen jürisi Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında, nereli?

Müzik, eğlence ve şovun bir arada olacağı FOX TV'nin Medyapım imzalı yeni yarışma programı Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak Cumartesi ve 2 Ocak Pazar yani iki gün arka arkaya izleyicilerle buluşacak.

Sunuculuğunu başarılı oyuncu Tansel Öngel’in üstlendiği programın her bölümünde, stüdyodaki ünlü isimler dedektiflik yaparak maskelerin altında kimin olduğunu bulmaya çalışacak.

Yarışmada dedektiflik yapacak isimler ise Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy.

Peki Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte Maske Kimsin Sen jürisi Alican Yücesoy'un biyografisi...

ALİCAN YÜCESOY KİMDİR?

1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Alican Yücesoy'un anne tarafı yarı Bulgaristan, Rusçuk göçmeni yarı Bartınlı iken baba tarafı Arap kökenlidir.

İlk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamlayan Alican Yücesoy, 2001 yılında girdiği Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden 2005 yılında mezun oldu.

Eğitim gördüğü yıllarda ve sonrasında Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışan Yücesoy, Bakırköy Belediye Tiyatroları dışında özel tiyatrolar ve topluluklarla çalıştı.

Rol aldığı "Hayvan Çiftliği" adlı oyun ile 20. Sadri Alışık Ödülleri Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Dalında 'Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu' ödülüne aday gösterildi. 2017 Yılında Üstün Dökmen Tiyatro Ödülleri tarafından ''Yılın Erkek Oyuncusu'' seçildi.

2015 yılı itibarıyla oyuncu ve Genel Sanat Yönetmeni olarak çalıştığı Bakırköy Belediye Tiyatroları, 2017 Yılında ''Gülünç Karanlık' oyunu ile 21. Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Prodüksiyonu Ödülü'nü ve 22. Sadri Alışık Ödülleri'nde Seçici Kurul Özel Ödülü'nü aldı.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

He-Go: Halil Babür - Altıdan Sonra Tiyatro - 2017

Gülünç Karanlık: Wolfram Lotz - Bakırköy Belediye Tiyatroları-2016

Hayvan Çiftliği (oyun): George Orwell - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2014

Sıkı Yönetim: Albert Camus - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2012

Eksik: Özer Aslan - Tiyatro Hal - 2012

Külhanbeyi Müzikali: Ülkü Ayvaz - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2011

Aklı Havada: Ali Yenel - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2010

Yağmurcu: Richard Nash - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2008

Tersine Dünya: Orhan Kemal - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007

Dua Odası: Shan Khan - Tiyatro Z - 2006

Pırtlatan Bal: Aziz Nesin - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005

Günün Adamı: Haldun Taner - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005

Teneke: Yaşar Kemal - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2004

Klaksonlar, Borazanlar ve Bırtlar: Dario Fo - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2004

Köpek Kadın Erkek: Sibylle Berg - 2004

Suret: Onur Bayraktar - Stüdyo Drama - 2004

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER