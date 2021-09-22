Alin ve Lina'ya kim bakıyor? Dadı tartışmasına bir isim daha eklendi...

Alin ve Lina'ya kim bakıyor? Dadı tartışmasına bir isim daha eklendi...

Nişantaşı'nda görüntülenen Pelin Akil, "Dadımız yok. Sadece oyun ablamız var. Gerçekten herkese güvenmek çok zor. İyi birisini bulmak bu zamanda kolay değil" dedi.

Galatasaray'da top koşturan Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, katıldığı bir programda 200 tane dadı değiştirdiğini açıklamıştı.

Dadılar konusunda sıkıntı yaşayan bir diğer ismin Fahriye Evcen olduğu, oyuncunun ise tam 15 kez dadı değiştirdiği gündeme geldi.

Bu açıklamaların ardından, Nişantaşı'nda görüntülenen Pelin Akil'e ikizlere kimin baktığı soruldu.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Akil, bir yandan ise görüntülü arayan eşi Anıl Altan ile konuştu.

"ŞİDDET İÇEREN GÖRÜNTÜLERE ŞAHİT OLUYORUZ"

İkizlerin bakıcıları olmadığını belirten Akil şu ifadeleri kullandı;

"Sadece oyun ablamız var. Gerçekten herkese güvenmek çok zor. İyi birisini bulmak bu zamanda kolay değil.

Ne haberler duyuyoruz sizler biliyorsunuz. Şiddet içeren görüntülere şahit oluyoruz. Zaten birkaç ünlü de bundan dolayı şikayetçi olmuştu.

"VAKTİMİZ OLDUĞU SÜRECE BİZ BAKIYORUZ"

Sürekli bakıcı değiştiren anneleri çok iyi anlıyorum. Vaktimiz olduğu sürece biz kendimiz bakıyoruz. Her anımızı onlarla geçirmeye gayret gösteriyoruz.

Bu arada kızı için tütü giyen Tarkan'ın paylaşımının çok hoşuna gittiğini söyleyen oyuncu, "Eşim de buna benzer şeyler yapıyor." dedi.