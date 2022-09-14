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    Alina Boz ve Şevval Sam'ın oğlu başrolde! Bir Peri Masalı'nın ilk fragmanı yayınlandı...

    Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakterine hayat veren Tarık Emir Tekin, Alina Boz ile ekran karşısına geçmeye hazırlanıyor. İşte, yeni dizi Bir Peri Masalı'ndan ilk fragman...
    • 14.09.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 13:20
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    Alina Boz ve Şevval Sam'ın oğlu başrolde! Bir Peri Masalı'nın ilk fragmanı yayınlandı...

    Sadakatsiz'in Selçuk'u olarak bilinen Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin, Alina Boz ile ekranlara dönmek için gün sayıyor.

    FOX TV'nin yeni dizi Bir Peri Masalı, fragmanıyla adından söz ettirdi.

    Tanıtımları yayınlanan dizinin ne zaman başlayacağı ise izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı.

    Heyecanla beklenen dizinin konusu ve oyuncu kadrosu ise merakları artırdı.

    Dizinin konusu

    FOX'un Medyapım imzalı dizisi 'Zengin Kız'ın ismi Bir Peri Masalı olarak değiştirildi.

    Dizide Alina Boz dizide Zeynep karakterine hayat veriyor. Zeynep bir bebek bakıcısı fakat eline geçen yüklü miktar para ile hayatı tamamen değişiyor.

    Projenin ilk fragmanı yayınlanmış olsa da ilk bölüm tarihi henüz netleşmedi.

    Bir Peri Masalı 1. bölüm 2. fragman

    Oyuncu kadrosu

    Tarık Emir Tekin,

    Alina Boz

    Nazan Kesal

    Hazal Filiz Küçükköse,

    Tülin Ece,

    Baran Bölükbaşı,

    Kadir Çermik Müfit Kayacan

    Alina Boz ve Şevval Sam ın oğlu başrolde! Bir Peri Masalı nın ilk fragmanı yayınlandı... #1

    Alina Boz ve Şevval Sam ın oğlu başrolde! Bir Peri Masalı nın ilk fragmanı yayınlandı... #2

    Alina Boz ve Şevval Sam ın oğlu başrolde! Bir Peri Masalı nın ilk fragmanı yayınlandı... #3


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