Alina Boz yeni dizisiyle dönüyor! Bir Peri Masalı 1.bölüm 3. tanıtım yayınlandı...

Alina Boz'un başrolünde olduğu Bir Peri Masalı, ilk bölümüyle 21 Eylül Çarşamba günü Fox TV ekranlarında olacak.

Sadakatsiz'in Selçuk'u olarak bilinen Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin, Alina Boz ile ekranlara dönmek için gün sayıyor.

FOX TV'nin yeni dizi Bir Peri Masalı, fragmanıyla adından söz ettirdi. Tanıtımları yayınlanan dizinin ne zaman başlayacağı ise izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı.

Heyecanla beklenen dizinin konusu ve oyuncu kadrosu ise merakları artırdı.

Dizinin konusu FOX'un Medyapım imzalı dizisi 'Zengin Kız'ın ismi Bir Peri Masalı olarak değiştirildi.

Dizide Alina Boz dizide Zeynep karakterine hayat veriyor.

Zeynep bir bebek bakıcısı fakat eline geçen yüklü miktar para ile hayatı tamamen değişiyor.

Bir Peri Masalı dizisinin 1. Bölüm 3. Tanıtımı yayınlandı.

Dizi, birinci bölümü ile 21 Eylül Çarşamba günü Fox TV ekranlarında olacak.

Bir Peri Masalı 1. Bölüm 3. Tanıtım