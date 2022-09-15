Petrol
92.35
-1.86%
Euro
18.2697
0.36%
Dolar
18.263
0.19%
Altın
990.49
-0.51%
Borsa
3405
0.00%
Bitcoin
369.650
-1.47%
BTXN Coin
6.45
-0.15%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Alina Boz yeni dizisiyle dönüyor! Bir Peri Masalı 1.bölüm 3. tanıtım yayınlandı...

    Alina Boz'un başrolünde olduğu Bir Peri Masalı, ilk bölümüyle 21 Eylül Çarşamba günü Fox TV ekranlarında olacak.
    • 15.09.2022 - 15:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alina Boz yeni dizisiyle dönüyor! Bir Peri Masalı 1.bölüm 3. tanıtım yayınlandı...

    Sadakatsiz'in Selçuk'u olarak bilinen Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin, Alina Boz ile ekranlara dönmek için gün sayıyor.

    FOX TV'nin yeni dizi Bir Peri Masalı, fragmanıyla adından söz ettirdi. Tanıtımları yayınlanan dizinin ne zaman başlayacağı ise izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı.

    Heyecanla beklenen dizinin konusu ve oyuncu kadrosu ise merakları artırdı.

    Dizinin konusu FOX'un Medyapım imzalı dizisi 'Zengin Kız'ın ismi Bir Peri Masalı olarak değiştirildi.

    Dizide Alina Boz dizide Zeynep karakterine hayat veriyor.

    Zeynep bir bebek bakıcısı fakat eline geçen yüklü miktar para ile hayatı tamamen değişiyor.

    Bir Peri Masalı dizisinin 1. Bölüm 3. Tanıtımı yayınlandı.

    Dizi,  birinci bölümü ile 21 Eylül Çarşamba günü Fox TV ekranlarında olacak.

    Bir Peri Masalı 1. Bölüm 3. Tanıtım

    Alina Boz yeni dizisiyle dönüyor! Bir Peri Masalı 1.bölüm 3. tanıtım yayınlandı... #1


    İstanbul'da 1 ayda 455 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    3. Sayfa

    İstanbul'da 1 ayda 455 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Eren Abluka operasyonunda tonlarca uyuşturucu yakalandı
    3. Sayfa

    Eren Abluka operasyonunda tonlarca uyuşturucu yakalandı

    Görüş Bildir