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Alina Boz'un annesi 'Olga' güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Alina Boz'un annesi 'Olga' güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Birçok projede yer alan ve adını Paramparça dizisiyle duyuran Alina Boz, oyunculuğuyla dikkati çekiyor. Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le aşk yaşayan Boz'un annesi güzelliğiyle gündem oldu.