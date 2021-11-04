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- Alina Boz'un annesi 'Olga' güzelliğiyle görenleri büyüledi!
Alina Boz'un annesi 'Olga' güzelliğiyle görenleri büyüledi!
- Haber Merkezi
- 04.11.2021 - 19:42
- Güncelleme : 04.11.2021 - 19:44
Aşk 101 dizisinde yer alan güzel ve genç oyuncu Alina Boz, uzun süredir Mithat Can Özer'le aşk yaşıyor.
Özer'le mutlu bir ilişkisi olan ve birçok projede rol alan Boz, Paramparça dizisinde boy göstermişti.
Son olarak Alp Navruz'la Elimi Bırakma dizisinde ve ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı'da oynayan Boz, annesiyle gündeme geldi.
Annesini görenler şaşkınlığını gizleyemezken, güzelliğiyle oyuncunun takipçilerinden tam not aldı.
Rus bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Boz'un güzelliğini annesinden aldığına yönelik yorumlar yapıldı.
ALİNA BOZ'UN ANNESİ OLGA'NIN GÜZELLİĞİ MEST ETTİ
Alina Boz'un annesi Olga Boz, güzelliğiyle büyük beğeni topluyor. Çocukluğunun ilk yılları Rusya'da bir köyde geçen 23 yaşındaki Alina Boz, babasının işleri nedeniyle İstanbul'un Avcılar ilçesine taşındı.
Boz, Rusya'dan İstanbul'a taşındığı zamanlarda dil bilmediği için büyük sorunlar yaşadığını ve çocukların kendisiyle dalga geçtiğini anlatmıştı.