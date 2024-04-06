Alina Boz’un annesini gören gözlerine inanamadı! Güzelliği tıpkı annesiymiş… Başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran Alina Boz bu kez annesiyle medyayı yıktı geçti. Rus asıllı anneyi görenler hayran kaldı. İşte, Alina Boz’un güzelliğiyle mest eden annesi…

ensonhaber.com

Yer aldığı Paramparça, Vatanım Sensin, Elimi Bırakma, Maraşlı ve Bir Peri Masalı gibi başarılı yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Alina Boz hayat verdiği karakterlerle gönüllere taht kurarak adından sıkça söz ettirmişti.

Son olarak evliliği ile konuşulan güzel oyuncu özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemin nabzını tutmaya devam ediyor.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı da oldukça merak edilen Boz’un ailesi sıkça araştırılıyor.

Bu denli merak konusuyken sosyal medya gündemine düşen anneli kızlı kareler görenleri şaşkına çevirdi. Alina Boz’un Rus asıllı olan ve güzelliği ile büyüleyen annesi ile görüntüleri medyada büyük ilgi gördü.

İşte, Alina Boz’un annesi

Görenlerin güzelliğini annesinden almış dediği kareler kısa süre içinde sosyal medyayı kasıp kavurdu. Boz’un annesi ile olan pozlarına sosyal medyada; 'Güzellik genetikmiş', 'Abla kardeş gibiler', 'Annesi daha güzel', 'Güzellik mirasmış' gibi yorumlar yapıldı.