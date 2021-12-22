Alişan bakın hangi ünlü komedyenle askerlik yapmış! İşte o meşhur kare...

Alişan bakın hangi ünlü komedyenle askerlik yapmış! İşte o meşhur kare...

Kardeşinin ardından zor günler geçiren ve toparlanmaya çalışan Alişan, TRT'de yeni bir programa başladı. Yeniden hayata dönen Alişan'ın, Ankara'da askerlik yaptığı dönemler gündeme getirildi.

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybettikten sonra zor günler geçiren Alişan, teselliyi eşi Buse Varol'da buldu.

Yeniden toparlanan ve çalışmalarına başlayan Alişan, TRT 1 ekranlarında sabah programı yapmaya başladı.

Kardeşinin çocuklarına babalık yapan ve gündemden düşmeyen türkücü, askerlik yıllarıyla konuşulmaya başlandı.

Alişan yıllar önce askerliğini Ankara'da yaparken, askerlik arkadaşı olan komedyen ise herkesi şaşırttı.

Vatani görevini Ankara Kara Kuvvetleri Armoni Mızıka Bölüğü'nde yapan Alişan, asker arkadaşı olan komedyen ile fotoğraf çektirmeyi ise ihmal etmedi.

ALİŞAN VE ASKERLİK ARKADAŞI

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden birisi olan Alişan, askerlik önemlerine ait fotoğrafları takipçileriyle buluşturmayı ihmal etmedi.

Vatani görevini Ankara Kara Kuvvetleri Armoni Mızıka Bölüğü'nde yapan ünlü şarkıcı Tolga Çevik'le askerlik arkadaşı olduğunu söyledi.

Alişan paylaştığı bu fotoğrafın altına şu notu düştü;

"Hayırlı güzel haberler alacağımız bir hafta olsun İnşallah... Armoni Mızıkası benim daha 13 ayım var, o tezkereci asker hatırası."